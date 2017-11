Gattuso: ‘Als ik hem zag spelen, wilde ik van beroep veranderen’

Andrea Pirlo zette maandag definitief een punt achter zijn loopbaan en hangt zo na 22 jaar zijn voetbalschoenen aan de wilgen na een profloopbaan die hem langs Brescia, Internazionale, Reggina, AC Milan, Juventus en New York City FC voerde. Gennaro Gattuso speelde samen met Pirlo bij i Rossoneri en het Italiaanse nationale elftal en is blij dat hij samen met de middenvelder op het veld mocht staan.

“Laten we geen onzin praten, we moeten Nutella niet verwarren met stront”, antwoordde hij met een knipoog op de vraag van Radio 24 of zijn inspanningen Pirlo beter lieten spelen. “Als ik hem zag spelen, dacht ik altijd dat ik van beroep moest veranderen. Niemand weet dat beter dan ik, want ik speelde al met hem samen voor Italië Onder-15 en alle jeugdteams die daarna kwamen. Het ging niet alleen om zijn voetballende kwaliteiten, hij was een beest die kilometers vrat, door zijn atletische kwaliteiten kon hij het tot deze leeftijd volhouden (38, red.).”

“Hij was iemand die zoveel liep. Ik heb twintig jaar met hem samengespeeld als je de nationale jeugdelftallen ook meerekent en op de moeilijke momenten gaf ik de bal aan hem. Ik voelde me altijd gerustgesteld als ik naast hem stond. Ik begreep wat ik moest doen, hij regelde de rest. Hij heeft mij tijdens mij loopbaan veel meer geholpen dan ik hem”, gaat Rino verder.

Pirlo verliet Milan in 2011 voor Juventus en Gattuso denkt dat hij daarmee een goede keuze heeft gemaakt: “Hij heeft enorm veel geluk gehad bij een Juventus terecht te komen dat niet Europees speelde en enorm hard werkte onder Antonio Conte. Je weet hoe Conte is, hij is een week lang een beul en daarna begin je je goed te voelen. Pirlo had dat nodig, die inspanning en daarna de kracht in zijn benen om dat verlangen terug te krijgen. Dat was naar mijn mening het geheim.”