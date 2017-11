Rentree publiekslieveling Roda laat op zich wachten: ‘Vergt nogal wat tijd’

Sanharib Malki traint al enige tijd mee bij Roda JC Kerkrade en enkele weken geleden doken er geruchten op dat de Limburgers wel wat zouden zien in een hernieuwde samenwerking met de voormalige clubtopscorer. Malki is na twee maanden echter nog altijd niet helemaal fit en Roda twijfelt dan ook of het de Syrisch international een contract aan moet bieden.

“Sana heeft de laatste twee seizoenen nog geen vijfhonderd minuten gemaakt en het optrainen heeft nogal wat tijd gevergd”, legt trainer Robert Molenaar uit aan Voetbal International. “Als het Sana niet was geweest, denk ik dat we al eerder een ei hadden gelegd. Maar we geven hem de tijd, want we weten vanuit het verleden waartoe hij in staat zou moeten zijn.”

Technisch directeur Harm van Veldhoven geeft aan dat Roda zich niet laat opjagen omtrent een rentree van Malki en weet dat de club heel voorzichtig met geld om moet gaan. Roda is dan ook bereid om de spits meer tijd te geven als hij dat nodig heeft: “We hebben geduld, al moet dit natuurlijk ook niet maanden blijven duren.” Malki speelde tussen 2011 en 2013 al in Kerkrade en was toen in 65 Eredivisie-duels goed voor 42 doelpunten.