‘Toen wilde je met Feyenoord in flow blijven, nu lekker om elders te zijn’

Na een aantal tegenvallende resultaten op rij zijn veel spelers van Feyenoord deze week uitgezwermd om zich te melden bij hun nationale ploegen. Steven Berghuis voegde zich maandagavond bij de selectie van het Nederlands elftal dat zich voorbereidt op de vriendschappelijke interlands tegen Schotland en Roemenië en de aanvaller hoopt in die periode zijn gedachten even op iets anders te kunnen richten.

“Vorig seizoen was het anders. Dan wilde je met Feyenoord in een flow blijven. Nu is het juist lekker om even in een nieuwe omgeving te zijn”, vertelt hij in gesprek met NUsport. Berghuis meldt zich net als Tonny Vilhena bij het keurkorps van bondscoach Dick Advocaat en zag een aantal ploeggenoten eveneens afreizen naar Jong Oranje of naar andere nationale elftallen: “Hopelijk kunnen al die jongens even de gedachten verzetten, want het is niet de leukste fase waar we in zitten.”

“Hopelijk komt iedereen met een redelijk gevoel terug en kunnen we over twee weken tegen VVV-Venlo eindelijk weer eens een overwinning boeken.” Feyenoord speelde afgelopen zondag gelijk tegen ADO Den Haag en Berghuis zelf liet een aantal goede kansen onbenut. Die gemiste mogelijkheden bleven nog wel even door zijn hoofd spoken: “Ik werd er niet blij van. Maar goed, nu bij Oranje wil ik het achter met laten en ga ik voor mijn kans.”