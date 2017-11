Man United wil De Gea betrekken in ruildeal met Real

Tony Pulis zou zomaar de volgende manager kunnen worden die de laan uitgestuurd wordt in de Premier League. West Bromwich Albion moet een resultaat behalen tegen Chelsea om de druk niet nog meer toe te laten nemen. (The Times)

David Luiz was goede vrienden met Diego Costa. De Braziliaanse verdediger denkt dat hij nu geslachtofferd wordt vanwege die vriendschap. (The Times)

Nu David Moyes manager van West Ham United is geworden, lijkt Malky Mackay de bondscoach van Schotland te gaan worden. Hij is momenteel al interim-trainer bij de Schotse nationale ploeg. (Daily Record)