‘Özil stond wel op het veld, maar hij was onzichtbaar als een geest’

Arsenal ging afgelopen zondag met 3-1 onderuit tegen Manchester City en het gat tussen the Gunners en de club van Josep Guardiola is na elf speelronden in de Premier League al opgelopen tot twaalf punten. Voormalig Arsenal-middenvelder Emmanuel Petit zag de nederlaag van zijn oude ploeg met lede ogen aan en vond vooral dat Mesut Özil faalde om zijn stempel te drukken.

“Arsène Wenger was eerlijk na afloop van de wedstrijd en noemde de tegenstander de superieure ploeg. Maar hij was in de eerste helft te verlegen. Hij was bang voor Manchester City en zijn team was daardoor te passief”, begint Petit zijn column voor Paddy Power. “Ik denk dat er meer gewisseld had moeten worden op het middenveld: Özil stond op het veld, maar hij was een geest.”

“Arsène zei voor de wedstrijd dat Arsenal naar het Etihad Stadium zou komen om aan te vallen. Hij wilde dat zijn team doelpunten zou maken en niet alleen zou verdedigen, maar in de eerste helft maakte hij een aantal tactische fouten waardoor dat onmogelijk werd. Ten eerste was het een vergissing om Francis Coquelin in het centrum van de verdediging te zetten. Coquelin werd in de Europa League nog uitgejouwd door de fans, hij kon voor deze wedstrijd geen enkel zelfvertrouwen hebben.”

“Het was dus een rare beslissing om hem op een onbekende positie neer te zetten tegen het gevaarlijkste team in de competitie”, gaat de Fransman verder. “Om eerlijk te zijn tegenover Arsène: hij probeerde iets nieuws, maar het was een vergissing. Arsenal slaagde er niet in om Manchester City echt te bedreigen in de eerste helft en hij werd gedwongen om halverwege van gedachten te veranderen, dat werkte vrijwel meteen.”