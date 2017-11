‘Er zal een moment komen dat ook ik stop bij Oranje, maar nu nog niet’

Wesley Sneijder houdt het voorlopig nog niet voor gezien bij het Nederlands elftal. De recordinternational zit in de herfst van zijn carrière en zeker van een basisplaats is hij niet meer in Oranje. Nadat Arjen Robben reeds bekendmaakte te stoppen als international, geeft Sneijder aan dat hij nog wel even wil doorgaan.

De komende interlands tegen Schotland en Roemenië zal Sneijder dan ook niet aangrijpen als moment om het voor gezien te houden. “Er zal een moment komen dat ook ik stop bij Oranje. Maar dat moment is er nu nog niet'', aldus de 33-jarige middenvelder van OGC Nice tegenover het Algemeen Dagblad. “Deze week hoeven er dan ook geen vragen meer over te komen.”

Het Nederlands elftal verscheen dinsdag op het trainingsveld in Katwijk. Bondscoach Dick Advocaat beschikte over een selectie van 22 spelers. Niet iedereen haalde het einde van de training. Brighton & Hove Albion-middenvelder Davy Pröpper viel uit met een blessure. Over de ernst van zijn kwetsuur is vooralsnog niets bekend. Timothy Fosu-Mensah stond eveneens op het trainingsveld van Quick Boys. De verdediger van Crystal Palace is opgeroepen als vervanger voor de geblesseerde Kenny Tete.