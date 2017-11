De Jong ‘ging een beetje rekenen’: ‘Het is mooi dat ik mag komen’

Na het afhaken van Bas Dost, Jürgen Locadia en Vincent Janssen werd Luuk de Jong alsnog opgeroepen voor de oefeninterlands van Oranje tegen Schotland en Roemenië. In eerste instantie had de spits van PSV geen rekening gehouden met een oproep, maar na alle afzeggingen ging hij toch stiekem hopen.

“Ik had er zeker geen rekening mee gehouden. Al ging ik wel een beetje rekenen, toen er meerdere spitsen geblesseerd afzegden. Het is mooi dat ik mag komen. Het laat zien dat ik toch goed bezig ben. Ik hoop op weer wat minuten”, zegt De Jong in gesprek met De Telegraaf. Afgelopen weekeinde wist hij voor het eerst sinds lange tijd weer eens het net te raken namens PSV.

“Ik ben wel heel blij dat ik na dit doelpunt eindelijk even van die vragen af ben”, zegt de spits tegenover het Algemeen Dagblad. “De fans weten denk ik ook hoe hard ik hier voor heb gewerkt. De supporters zijn me altijd blijven steunen. Dan is het heel mooi als zo'n bal binnen valt. Een opluchting ook, ja. Natuurlijk.”