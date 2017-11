Belabberde statistiek voor Ziyech: ‘Je hebt het ook een beetje met Ronaldo’

Hakim Ziyech is een van de grootste trapspecialisten bij Ajax en staat dan ook hoog op het lijstje van vrijetrappennemers in de ploeg van trainer Marcel Keizer. Dit seizoen was de Marokkaans international al goed voor 47 vrije trappen, maar scoren vanuit een vrije trap deed hij deze voetbaljaargang nog niet. Kenneth Perez is verbaasd over de statistiek van de Ajacied.

"Je hebt het ook een beetje met Ronaldo", zegt Perez bij Natafelen met Kees. "Als hij achter de bal staat denk je: hij heeft een goede trap, dat zal wel gevaarlijk kunnen worden. Maar er gebeurt helemaal niets." Volgens Perez speelde Ziyech zondag tegen FC Utrecht onder zijn niveau. "Hij was heel slecht, maar dan ook echt heel slecht. Hij is wel een speler die iets extra's kan, creatief... Maar niet met vrije trappen. Daar loopt hij op 0 uit 47", aldus de Deense analist.

Ziyech zelf baalde niet alleen van zijn eigen optreden, maar van dat van zijn hele ploeg: “Normaal klappen we er thuis vol op, maar dat was nu niet zo. Of we de afspraken niet nakwamen? Klopt. Het is wel aangegeven door de trainer, maar het gebeurde niet.”