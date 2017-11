‘Ik denk dat Arsène dit niet meer kan repareren, ze hebben geen flauw idee’

Ook dit seizoen lijkt geen Arsenal geen serieuze rol te gaan spleen in de titelstrijd in de Premier League. Na elf wedstrijden bedraagt de achterstand van the Gunners op koploper Manchester City reeds twaalf punten. Mede daardoor ontstaat er steeds meer twijfel of Arsène Wenger nog wel de juiste manager is voor Arsenal.

Lee Dixon, oud-speler van the Gunners, denkt dat Wenger het beste kan vertrekken. “Ik denk dat Arsène dit niet meer kan repareren. Hij heeft een situatie gecreëerd waarin de spelers geen flauw idee hebben wat ze aan het doen zijn als ze de bal niet hebben. Als ik ze zie spelen, denk ik: aanvallend kunnen ze iedereen verslaan, maar verdedigend kunnen ze van iedereen verliezen”, zegt Dixon in gesprek met de BBC.

“Je moet als manager zorgen dat de spelers terugverdedigen, maar dat gebeurt niet”, zegt de oud-verdediger. “Het is moeilijk, want ze hebben geen ploeg die goed druk kan zetten. Je moet daar maanden en jaren op trainen. Je moet precies weten wanneer je druk zet. Gewoon wat rennen, heeft totaal geen zin. Dat hebben we de afgelopen weken wel gezien bij Arsenal.”