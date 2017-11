‘Ik reed een Audi Q7 in de prak, door een aanrijding met de politie’

Royston Drenthe stopte op zijn 29e als profvoetballer, na een bijzondere carrière. De geboren Rotterdammers speelde voor clubs als Feyenoord, Real Madrid en Everton, maar kwam ook geregeld in opspraak door zijn capriolen buiten het veld. In een interview met FHM vertelt Drenthe over zijn avonturen in Madrid, hoe hij ooit tijdens het rijden met de politie achter hem aan van stoel verwisselde met een vriend omdat hij had gedronken, hoeveel vrouwen hij heeft gehad en een ruzie met Lionel Messi.