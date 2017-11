Van Dijk over telefoontje Sneijder: ‘Waarom zou het mij niet lekker zitten?’

Wesley Sneijder heeft in een telefoongesprek met bondscoach Dick Advocaat aangegeven dat hij de oproep van Virgil van Dijk tijdens de vorige interlandperiode vreemd vond. Sneijder vroeg zich af waarom de verdediger van Southampton er wel bij zat, en hijzelf niet. Van Dijk heeft het verhaal meegekregen, maar vindt dat het niet groter gemaakt moet worden dan het is.

Sneijder kwam amper aan de bak bij OGC Nice en werd buiten de Oranje-selectie gelaten. Van Dijk had niet veel meer wedstrijden in de benen, maar kreeg toch een oproep. "Ik denk niet dat hij het op zo'n toon heeft gezegd”, zegt Van Dijk in gesprek met Voetbal Inside. "Dat willen jullie creëeren. Waarom zou het mij niet lekker zitten? Ik denk niet dat we hier iets van moeten maken. Hij heeft het op een heel andere manier verteld. Ik begrijp aan de ene kant waar het vandaan komt, maar ik kan er verder niets mee."

Van Dijk heeft zich geen moment druk gemaakt over de woorden van Sneijder. "Het deed me helemaal niets. Ik begrijp dondersgoed hoe het werkt in de media. Als het anders is zal ik het vanzelf wel horen, maar dat geloof ik niet."