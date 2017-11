‘Wout is irritant om tegen te spelen, maar geweldig om in je team te hebben'

Na afloop van de wedstrijd tussen AZ en Willem II (3-2) ging het vooral over Wout Weghorst. De spits van Alkmaarders zorgde voor een doelpunt en een assist, maar moest vanwege een discutabele tweede gele kaart voortijdig de kleedkamer opzoeken. “Dit is nou eenmaal Wout”, zegt Stijn Wuytens in gesprek met het Noordhollands Dagblad.

“Hij is superfanatiek en hij gaat ver om te winnen. Ik heb hem als tegenstander gehad toen hij bij Heracles speelde. Hij is continu aan het sleuren, duwen en trekken. Hij probeert een tegenstander uit de wedstrijd te halen, op elke manier die mogelijk is”, zegt verdediger van AZ, die constateert dat Weghorst doorgaans ook voorop in de strijd gaat.

“Wout is bloedirritant om tegen te spelen, maar geweldig om in je team te hebben”, vervolgt Wuytens, die bevestigt dat Weghorst ook op het trainingsveld zo fanatiek is. Hij stelt dat sommige spelers daar weleens moe van worden. “Maar ja, Wout bedoelt het goed. Hij wil de boel scherp houden, hij wil spelers beter maken. Het hoort bij Wout. Daardoor is hij zo ver gekomen en daardoor gaat hij misschien nog wel een stap maken. Dat is kwaliteit.”