West Ham handelt razendsnel en stelt opvolger van Bilic aan

David Moyes is de nieuwe manager van West Ham United. De club maakte dinsdag via de officiële clubkanalen bekend dat Moyes de maandag ontslagen Slaven Bilic opvolgt. The Hammers bungelen in de degradatiezone en met Moyes aan het roer hoopt de club op betere tijden.

Volgens Engelse media was Moyes niet de enige kandidaat om het stokje over te nemen van Bilic. Ook Ronald Koeman was kandidaat, net als Carlo Ancelotti, Paulo Sousa en Sean Dyche, maar geen van allen zag een dienstverband bij de club uit Oost-Londen zitten. Moyes durft het wel aan en moet West Ham weg zien te krijgen van de teleurstellende achttiende plaats op de ranglijst.

Moyes was vorig seizoen nog werkzaam bij Sunderland, maar daar vertrok hij nadat de club degradeerde uit de Premier League. Zijn grootste succes kende de nieuwe manager van West Ham United bij Everton. Als coach van the Toffees dwong hij een vertrek naar Manchester United af, waar hij Sir Alex Ferguson opvolgde. Ook was hij nog werkzaam bij Preston North End en Real Sociedad. Moyes staat op 19 november voor het eerst langs de lijn bij West Ham, als de uitwedstrijd tegen Watford op het programma staat.