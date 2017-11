‘Van Gaals dochter had een aflevering van GTST eroverheen opgenomen’

Stefan Petterson speelde tussen 1988 en 1994 bij Ajax en was destijds publiekslieveling bij de Amsterdammers. De oud-voetballer bewaart goede herinneringen aan zijn tijd in Nederland en had een goede band met Louis van Gaal. "Hij is heel belangrijk voor me geweest. Ik heb veel van hem geleerd en zijn manier van werken paste bij mij”, zegt Petterson tegen de NOS.

Petterson denkt vaak terug aan zijn tijd bij Ajax en kan zich nog een grappige anekdote over van Gaal herinneren. "Voor de return tegen Genoa in de halve finale van de Europa Cup in 1992 wilde Van Gaal ons beelden laten zien uit de eerste wedstrijd, die had hij opgenomen op video. Maar toen bleek dat zijn dochter een aflevering van 'Goede Tijden Slechte Tijden' eroverheen had genomen..."

In 1994 vertrok Petterson bij Ajax en keerde hij terug bij IFK Göteborg. "Ik wist vooraf al dat de wedstrijd tegen Groningen mijn afscheidswedstrijd zou zijn. Het was een emotionele dag. Ik probeerde er niet aan te denken, gewoon te voetballen. Dat is gelukt, maar ik krijg nog steeds kippenvel als ik terugdenk aan de huldiging na afloop."

In het stadion werd Petterson in het zonnetje gezet. "Heel bijzonder dat het allemaal voor mij was. We waren kampioen en ik dacht dat het om de hele ploeg ging. Voorzitter Michael van Praag noemde me zelfs 'Mister Ajax' in zijn dankwoord. Dat is en blijft Sjakie Swart natuurlijk, dat weet iedereen. Maar dat Van Praag dat echt zo voelde, dat is voor mij natuurlijk fantastisch."