‘Geen aanwijzingen dat Mimoun Mahi Lars Veldwijk de dood heeft toegewenst’

Lars Veldwijk en zijn vriendin Monica Geuze zijn onlangs het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Ploeggenoot Mimoun Mahi zou volgens Quote tijdens de wedstrijd tegen Veldwijk hebben gezegd dat ‘ze hem dood hadden moeten schieten’. FC Groningen heeft besloten zich niet uit te laten over het incident, vertelt technisch manager Ron Jans.

"Wij hebben als club in deze affaire op zeker moment besloten bepaalde zaken niet naar buiten te brengen, omdat het in de privésfeer van een van onze spelers speelt", aldus Jans tegenover de Leeuwarder Courant. "Wij hebben daarin integer gehandeld, zijn zo eerlijk mogelijk geweest, maar sommige dingen kun je gewoon niet in de media brengen. Dat houden wij ook nu zo. Ik wil wel duidelijk maken dat wij geen bewijzen en ook geen aanwijzingen hebben dat Mimoun Mahi Lars Veldwijk de dood heeft toegewenst.”

Veldwijk is door de opmerking van Mahi volgens RTV Noord ‘keihard geraakt’ en zijn ploeggenoten staan voor de volle honderd procent achter hem, zo claimt de regionale omroep. Directeur Hans Nijland sprak eerder tegen Voetbal International over een winterse transfer van Mahi: “Voor alle partijen is het het beste als het dan tot een transfer komt." Mahi bood eerder al zijn excuses aan en werd na een schorsing weer opgenomen in de selectie.