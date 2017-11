‘Voor zijn gezondheid is het beter dat hij ontslagen is, zo kan je niet werken’

Slaven Bilic werd maandag na een dramatische start van het seizoen de laan uitgestuurd bij West Ham United. De manager stond al een tijdje onder druk, maar de 1-4 nederlaag tegen Liverpool vormde de spreekwoordelijke druppel voor de clubleiding van the Hammers. Ian Wright noemt het tegenover de BBC ‘beter’ dat Bilic nu ontslagen is.

“Als vriend van Slaven vind ik dit beter, want ik weet wat hij doorgemaakt heeft. Voor zijn gezondheid heeft hij een break nodig en is het beter dat hij ontslagen is, want zo kan je niet werken. Elke keer had hij nog twee wedstrijden om zijn ontslag te voorkomen”, zegt de oud-spits van onder meer Arsenal, West Ham United en Celtic. “Ik denk dat de spelers niet hard genoeg gewerkt hebben, dat bewijzen de statistieken.”

“Als David Moyes komt, zal hij eerst de fitheid van de spelers moeten verbeteren. Dat moet vanaf de manager komen, het lijkt alsof het ze nu niet interesseert”, vervolgt Wright. Volgens Andy Townsend, oud-speler van onder meer Chelsea en Aston Villa, is het vertrek van Dimitri Payet de reden geweest dat het nu minder gaat bij West Ham. “Sindsdien zijn ze slechter gaan spelen. Ze hadden een uitzonderlijke speler, maar die zijn ze toen kwijtgeraakt.”