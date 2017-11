Babel solliciteert naar spitspositie in Oranje: ‘De abc’tjes beheers ik'

Bondscoach Dick Advocaat heeft komende week niet al teveel keuze als het om de spitspositie gaat. Vincent Janssen, Bas Dost en Jürgen Locadia meldden zich allemaal af voor de oefeninterlands van Oranje tegen Schotland en Roemenië. Daardoor gloort er voor Ryan Babel een basisplaats als spits in het Nederlands elftal.

“Ik ben linksbuiten, maar ik kan wel in de spits spelen. Een jaartje geleden bij Deportivo La Coruña heb ik dat nog gedaan”, zegt Babel in gesprek met De Telegraaf. “Ik kan een bal vasthouden, kaatsen, de abc'tjes van een spits beheers ik. Ik weet wat die positie vraagt. Als ze een beroep op me doen, dan wil ik best in de spits spelen. Het lijkt me een mooie uitdaging.”

De aanvaller is bezig aan een sterk seizoen bij Besiktas en keerde mede daardoor na een afwezigheid van zes jaar terug bij Oranje. “Ik kan nog steeds de lijn aardig doortrekken. Het is nu zaak om dit zo lang mogelijk vast te houden”, stelt de aanvaller, die zijn rentree bij Oranje wel even spannend vond. “Ik ben persoonlijk wel tevreden over mijn twee vorige interlands. Het is alleen jammer dat het niet beloond is met kwalificatie voor het WK.”