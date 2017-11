Depay en Tete op de vlucht: ‘Ze kwamen heel agressief op ons af’

Memphis Depay en Kenny Tete beleefde zondagavond met Olympique Lyon een enerverende wedstrijd op bezoek bij Saint-Étienne. Na de 0-5 overwinning op het veld van de grote rivaal werd het veld bestormd door supporters van de thuisploeg. Niet voor het eerst moest Depay rennend voor zijn eigen veiligheid de kleedkamer opzoeken, terwijl Tete het nog niet eerder had meegemaakt.

Tijdens de wedstrijd hing er al een grimmige sfeer. Nadat Nabil Fekir zijn doelpunt namens Lyon vierde door zijn shirt te tonen aan de fans van Saint-Étienne, ging het mis. “Het ging allemaal heel snel en de fans kwamen heel agressief op ons af”, zei Tete maandagavond bij aankomst bij het Nederlands elftal. “We werden goed begeleid door de security, maar ik dacht wel: gebeurt dit nu echt? Laat ik maar zeggen dat ik weer een ervaring rijker ben.”

Depay had al eerder een dergelijke situatie meegemaakt, maar toch zat ook bij hem de schrik er goed in. “Als er zo veel fans van de tegenpartij op je af komen, dan geeft dat een apart gevoel. Maar ik begin eraan te wennen”, zegt de aanvaller met een lach. “Rennen naar de kleedkamer, dat hebben we tegen Bastia al eerder gedaan. Het was nu een verhitte wedstrijd, want nooit eerder hadden ze daar met 5-0 verloren van hun rivaal. De spanning nam daardoor toe, de fans waren het zat.”

Tete voelde zich niet onveilig en zocht lachend de kleedkamer op. “Ik liep naast Ferland Mendy, de grootste en sterkste speler die ik ken”, aldus de ex-Ajacied. Ook Depay deelt die mening. “Zij stonden voor me klaar”, besluit de Oranje-international, die vijf keer scoorde in zijn laatste vier wedstrijden. “Ik zit lekker in mijn vel, al een tijdje. Ik heb meer rendement en speel lekker.”