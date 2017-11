Oranje-international deed stapje terug: ‘Het werd tijd om te gaan spelen’

Nathan Aké koos afgelopen zomer na zes seizoenen voor een vertrek bij Chelsea. De 22-jarige verdediger besloot zijn loopbaan voort te zetten bij Bournemouth, al liet Antonio Conte ondanks doorschermen dat hij de Oranje-international graag behouden had. Voor Aké stond een vertrek bij the Blues echter al een tijdje vast.

Nadat Aké in 2011 was opgepikt in de jeugdopleiding van Feyenoord, speelde hij slechts vijf competitiewedstrijden voor Chelsea. Op de voorlaatste dag van de zomerse transferperiode maakte hij voor circa 22 miljoen euro de overstap naar Bournemouth, waarvoor hij vorig seizoen al op huurbasis uitkwam. Conte liet ondanks nog weten de linkspoot er toch graag bij gehad te hebben bij Chelsea. "Dat is mooi om te horen, maar ik had de beslissing om te vertrekken bij Chelsea alsnog genomen", zegt de stopper tegen Voetbal International over de woorden van de manager. "Vorig jaar kreeg ik het idee dat het tijd werd om te gaan spelen, dus ik had de beslissing hoe dan ook genomen."

Aké heeft het naar zijn zin bij Bournemouth, dat door twee overwinningen in de laatste drie duels inmiddels is opgeklommen naar een zeventiende plaats in de Premier Leage. “De eerste weken waren moeilijk. We verloren wat wedstrijden, maar de laatste weken gaat het beter. Ik hoop dat we dit kunnen voortzetten”, besluit hij.