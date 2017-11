'Ik focus me volledig op Swansea, maar het hoofddoel is Chelsea’

Tammy Abraham wordt dit seizoen door Chelsea verhuurd aan Swansea City en de twintigjarige spits maakt vooralsnog grote indruk in het Liberty Stadium. Hij was in elf competitiewedstrijden goed voor vier doelpunten en één assist, wat hem onlangs een uitnodiging opleverde van bondscoach Gareth Southgate voor de vriendschappelijke wedstrijden van Engeland tegen Duitsland en Brazilië.

Abraham mag zodoende hopen op zijn debuut voor the Three Lions. Hij doorliep eerder al de verschillende vertegenwoordigende Engelse jeugdelftallen. "Gareth is een manager die ervan houdt om jonge spelers de kans te geven. Dat geeft ons enorm veel vertrouwen", wordt de aanvaller maandag geciteerd door diverse Engelse media.

Abraham belandde in 2004 in de jeugdopleiding van Chelsea en debuteerde in mei vorig jaar onder Guus Hiddink voor the Blues in de Premier League. In het seizoen erop werd hij verhuurd aan Bristol City en ook deze voetbaljaargang komt hij nog niet voor in de plannen van manager Antonio Conte. Toch blijft Ambraham hoopvol over zijn toekomst op Stamford Bridge. "Ik focus me volledig op Swansea, maar het hoofddoel is om het eerste van Chelsea te halen. Het zal niet gemakkelijk worden gezien de spelers die er zitten, maar je moet blijven pushen en zo hard mogelijk blijven werken. Ik wil de wereld tonen waartoe ik in staat ben."