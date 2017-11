‘Van Gaal schreeuwde hoe we het in ons hoofd haalden om te gaan zuipen’

Het Nederlands elftal is maandag voor het eerst bij elkaar gekomen nadat kwalificatie voor het WK werd misgelopen. Pierre van Hooijdonk en Arthur Numan maakten in 2002 hetzelfde mee met Oranje, toen Nederland zich destijds niet plaatste voor het WK in Zuid-Korea en Japan. De twee oud-internationals kunnen zich de sfeer van toen nog goed voor de geest halen, al was het maar vanwege een tirade van toenmalig bondscoach Louis van Gaal.

In Dublin verloor Oranje met 1-0 en werd het WK gemist. In het spelershotel namen enkele spelers nog een kleine borrel, maar daar was Van Gaal niet van gediend. “We zaten even na te praten, de teleurstelling te verwerken”, herinnert Van Hooijdonk in gesprek met Metro. "We grepen de mogelijkheid niet aan om totaal kachel te worden, het was gewoon onderdeel van het rouwproces.”

“Hij schreeuwde hoe we het in ons hoofd konden halen om na zo’n uitschakeling daar te gaan zitten zuipen”, vult Numan aan. De oud-verdediger hoorde met een pina colada in zijn hand de preek van Van Gaal aan. “Het was een tirade van een paar minuten. Maar wat moesten we dan? Uren op onze kamer zitten? Daar kwamen de muren op ons af. De volgende ochtend deed Van Gaal er tijdens het ontbijt nog een schepje bovenop. In een speech van dertig minuten legde hij uit wat er allemaal was misgegaan tijdens de kwalificatiereeks.”

Nadat Oranje in 2001 het WK had misgelopen, stond er nog een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het programma. Van Gaal benutte dat duel om spelers als Oscar Moens en George Boateng een kans te geven. Van Hooijdonk begrijpt niet dat Advocaat niet hetzelfde heeft gedaan bij Oranje. “Rajiv van La Parra speelt met Huddersfield Town in de Premier League, hem zou je best een kans kunnen geven. Of Hans Hateboer van Atalanta Bergamo. Door dat soort jongens mee te nemen, had Advocaat het chagrijn een beetje kunnen wegnemen. Nu bestaat de kans dat je in de sfeer van het mislopen van het WK in Rusland blijft hangen.”