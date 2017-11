‘Ik vreesde door de achterdeur te moeten vertrekken bij Feyenoord’

Jan de Jong werd maandag aan de achterban van Feyenoord voorgesteld als nieuwe algemeen directeur. De voormalig NOS-directeur is in De Kuip de opvolger van Eric Gudde, die aan de slag gaat bij de KNVB. De Jong heeft lovende woorden over voor zijn voorganger.

Gudde was sinds 2007 werkzaam bij de havenclub. "Hij heeft Feyenoord fantastisch achtergelaten", zegt De Jong voor de camera van FOX Sports. "Er komen echt geen lijken uit de kast, Feyenoord is gezond. De club heeft een ijzeren financiële discipline en dat is de verdienste van Eric. Daar ben ik hem dankbaar voor. Het gebeurt zelden bij Feyenoord dat een directeur door de voordeur naar buiten gaat en de nieuwe directeur kan inwerken."

De Jong hoopt het werk van Gudde door te kunnen zetten. "Het belangrijkste vind ik dat ik eerst alle medewerkers van Feyenoord en hun namen leer kennen", vervolgt hij. "Vervolgens wil ik alle medewerkers en vrienden van de businessclub leren kennen, maar dat is nog best een uitdaging. Ik zit nog aan een bureautje, maar dat geeft helemaal niet. Ik heb een laptop en kan hartstikke goed werken."

Gudde kreeg van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (Sport) een gemeentelijke onderscheiding bij zijn afscheid, de zogenaamde 'Rotterdammert'. "Er zijn momenten geweest, waarop ik vreesde door de achterdeur te moeten vertrekken. Dan komt er een foto waarop je eenzaam in een auto stapt. Gelukkig is het anders gelopen", aldus de nieuwe directeur betaald voetbal KNVB.