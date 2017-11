‘Ik ben een rechtsbuiten en kan die positie invullen, al ben ik geen Robben’

Arjen Robben speelde tegen Zweden zijn laatste interland voor het Nederlands elftal. Na het mislopen van kwalificatie voor het WK in Rusland besloot de aanvaller van Bayern München te stoppen als international. De eerstvolgende interlandperiode breekt aan en Oranje zal het tegen Schotland en Roemenië zonder de buitenspeler moeten doen. Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis weet dat het zwaar wordt om Robben te doen vergeten.

Berghuis is door bondscoach Dick Advocaat opgeroepen voor de komende interlands. De Feyenoorder beseft dat Robben een enorme erfenis heeft achtergelaten. “Ik ben een echte rechtsbuiten en kan die positie invullen, al ben ik geen Arjen Robben”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Een nieuwe Robben komt er misschien wel nooit meer. Maar er liggen mogelijkheden voor mij en ik ben er klaar voor.''

De rechtsbuiten van Feyenoord speelde tot dusverre negen interlands, al is het weer even geleden dat hij een oproep kreeg. Dit seizoen was hij in alle competities al goed voor acht doelpunten. “Ik voel me al een tijdje heel goed, ik had eerder al gehoopt bij de selectie te zitten. Maar uiteindelijk ben ik er nu toch weer en ik wil me graag laten zien'', aldus Berghuis.