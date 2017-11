‘Klopp wilde niet de nieuwe Oranje-bondscoach worden, ik weet niet waarom’

Georginio Wijnaldum meldde zich maandag voor het eerst na de ongelukkig verlopen WK-kwalificatiecampagne weer bij het Nederlands elftal. De middenvelder kreeg na de wedstrijd tegen Wit-Rusland van vorige maand het verwijt in Oranje niet zo goed te presteren als voor zijn club Liverpool, maar Wijnaldum vindt het zelf moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen.

De Oranje-international is bij de Engelse grootmacht onder Jürgen Klopp een vaste waarde op het middenveld. "Het heeft met zoveel dingen te maken", vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Bij Liverpool is het team op elkaar ingespeeld. Ik speel dagelijks met die jongens. Bij het Nederlands elftal spelen we niet altijd samen met elkaar. Het is lastiger om je stempel op het spel te drukken, ondanks dat het wel moet kunnen, want andere landen hebben er ook last van. Maar het is wel wat moeilijker."

De KNVB moet door het aanstaande vertrek van Dick Advocaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. "Ik heb Klopp een keer gevraagd of hij de bondscoach wilde worden, maar toen wilde die dat niet. Ik weet niet waarom, dat moet je een keer vragen als je hem interviewt", lacht Wijnaldum. "Hij is een emotionele trainer. Dat brengt die ook over op de spelersgroep. Hij heeft ook veel verstand van voetbal. Daarnaast eist die niet honderd, maar tweehonderd procent van de spelers."