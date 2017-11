Van de Beek baalt van reserverol: ‘Het ging de laatste tijd weer beter’

Donny van de Beek ontbrak zondagmiddag tegen FC Utrecht (1-2 nederlaag) voor het eerst dit seizoen in de basiself van Ajax in een competitiewedstrijd. Trainer Marcel Keizer gaf de voorkeur op het middenveld aan Siem de Jong. Van de Beek baalde van zijn reserverol, zo gaf hij maandag aan toen hij zich meldde bij het Nederlands elftal.

"Dat was natuurlijk een teleurstelling. Dat deed wel even pijn", erkende hij tegenover Voetbal International. "Voor de wedstrijd tegen Feyenoord ging ik door een moeilijke periode, maar ik vond het de laatste tijd wel weer beter gaan. Ik hoop die lijn door te trekken en dat ga ik voor mezelf ook doen."

Van de Beek bereidt zich met Oranje voor op de vriendschappelijke duels met Schotland en Roemenië. "Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ik hoop dat ik me weer kan laten zien", zegt de twintigjarige middenvelder. "Voor mij is het prachtig. Het is hartstikke mooi en leerzaam om hier weer te zijn. Ik ga gewoon mijn stinkende best doen."