‘Mahi zei tegen Veldwijk dat ze hem dood hadden moeten schieten’

Lars Veldwijk en zijn vriendin Monica Geuze zijn recent ontsnapt aan een gewapende overval, vlak na een bezoek aan het casino in Amsterdam. Dat meldt Quote maandagavond. De ongepaste opmerking van Mimoun Mahi, waar RTV Noord eerder over berichtte, zou over dit incident gaan en ondanks tegenstrijdige woorden van technisch directeur Ron Jans, wil een deel van de selectie van FC Groningen niet meer met de Marokkaanse aanvaller spelen. Dat heeft het management van de ‘YouTube-koningin’ en de clubdirectie tevens tegenover de NOS bevestigd.

“De Marokkaans international zou tegen Veldwijk in een wedstrijd tegen Willem II hebben gezegd dat ze hem dood hadden moeten schieten”, schrijft Quote. RTV Noord meldde maandag al dat Veldwijk psychische problemen heeft en deze zou hij hebben overgehouden aan de overval. Het management van de vriendin van Veldwijk benadrukt dat er geen mededelingen kunnen worden gedaan in het belang van het politieonderzoek.

Mahi heeft zijn excuses al aangeboden en volgens Jans zit het goed tussen de selectie en de Marokkaans international. “Het kan best zo zijn dat spelers, bij de dingen die gezegd zijn, nog steeds hun bedenkingen hebben. Maar Mimoun functioneert binnen de groep. De rest is voor RTV Noord, dat met wel erg vage bronnen komt. De kop boven het artikel suggereert dat hij niet meer wordt gepruimd, maar dat is wel zo. Ik ben er zelf de hele week bij geweest."

Lars Veldwijk is 'keihard geraakt' en zijn ploeggenoten staan voor de volle honderd procent achter hem, zo claimt de genoemde regionale omroep. Directeur Hans Nijland sprak eerder tegen Voetbal International over een winterse transfer van Mahi: “Voor alle partijen is het het beste als het dan tot een transfer komt." Nijland wil 'niet meer' over de kwestie praten, zegt hij tegenover Quote. "Het dateert van een paar weken terug. We moeten verder."