FIFA gaat overstag: ‘Grootste transferveranderingen sinds 2001’

De FIFA en de spelersvakbond FIFPro hebben maandag een zesjarige overeenkomst gesloten met betrekking tot de transferregeling in het mondiale voetbal, zo laat de wereldvoetbalbond weten via de officiële kanalen. Na achttien maanden onderhandelen hebben beide partijen elkaar gevonden in een overeenkomst die ‘de grootste veranderingen op het gebied van transferregeling sinds 2001’ in gang zet. Destijds werd er zowel een zomerse als winterse transferperiode ingevoerd.

De FIFPro behartigt de belangen van liefst zestigduizend spelers en hoopt hen met de overeenkomst te beschermen tegen ‘oneerlijke handelingen’, zo schrijft de spelersvakbond in een officieel statement op de site van de FIFA. In het akkoord zijn onder meer nieuwe regels opgenomen met betrekking tot achterstallige betalingen in het voetbal en transfers in het algemeen.

De overeenkomst zou het bijvoorbeeld mogelijk maken voor spelers om al na twee maanden te verkassen bij een club indien ze niet op tijd betaald of onheus bejegend worden, zo stelt Reuters. "Clubs in de grootste competities behandelen hun spelers doorgaans goed, maar er zijn ook competities waar de rechten van de spelers steevast genegeerd worden", aldus president Philippe Piat van FIFPro.

Daarnaast zal er ook een werkgroep worden opgericht die het transfersysteem verder gaat onderzoeken en bestuderen. Clublicenties, gelimiteerde contractafspraken en de gezond- en veiligheid van spelers zullen onder de loep worden genomen. “De gesprekken waren gecompliceerd en iedereen heeft compromissen moeten sluiten, maar uiteindelijk is deze overeenkomst gunstig voor iedereen. De uiteindelijke winnaar is het voetbal", zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino.