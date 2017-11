Dreun komt hard aan bij Ajax: ‘We hadden de druk op PSV moeten opvoeren’

Ajax deed afgelopen zondag slechte zaken in de strijd om het kampioenschap. Voor eigen publiek ging de ploeg van trainer Marcel Keizer met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht. Het gat met koploper PSV, dat thuis met 4-3 won van FC Twente, is opgelopen tot acht punten. Siem de Jong verscheen voor het eerst dit seizoen in de basis in de Eredivisie en baalt van een verloren middag.

Door twee doelpunten van Zakaria Labyad gingen de punte mee naar de Domstad. "Utrecht deed het slim. Ze hielden veel mensen achterin en wij creëerden te weinig kansen. In de eindfase waren we steeds net niet goed genoeg", laat De Jong weten in gesprek met NUsport. “We kwamen er niet doorheen en hadden besluitvaardiger moeten zijn. De ruimte lag aan de zijkanten, maar uiteindelijk vielen we te veel door het midden aan. We hadden de druk op PSV moeten opvoeren."

De Jong werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Hij merkte dat hij het tempo op het einde van de wedstrijd niet meer kon bijbenen. "Ik voel me goed, al heb ik nog niet veel hele wedstrijden in de benen. Daar werk ik naartoe”, aldus de Ajacied, die na de verliespartij het liefst zo snel mogelijk weer een wedstrijd zou willen spelen. "Dan zouden we het verlies tegen Utrecht direct kunnen goedmaken. Aan de andere kant is het misschien goed om de 'koppies' leeg te maken en voor de jongens die interlands spelen om even in een andere omgeving te zijn.”