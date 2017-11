Oranje-international hoopt op Koeman: ‘Ik heb een goede band met hem’

De oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Schotland en Roemenië zijn naar alle waarschijnlijkheid de laatsten van Dick Advocaat als bondscoach. Zijn contract bij de KNVB loopt aan het einde van dit jaar af en de verwachting is dat hij na de interland in Boekarest aangeeft niet verder te gaan. Ronald Koeman lijkt topkandidaat om het stokje over te nemen en Southampton-verdediger Virgil van Dijk zou zijn aanstelling een goede keuze vinden van de voetbalbond.

Van Dijk werkte samen met Koeman toen de clubloze trainer nog werkzaam was bij Southampton. Hij drong aan op de komst van de verdediger, die werd overgenomen van Celtic. “Ik ben Koeman hartstikke dankbaar voor het feit dat hij mij naar de Premier League heeft gehaald”, zegt Van Dijk in gesprek met Voetbal International. “Ik heb een goede band met hem. Hij is een coach met heel veel kwaliteiten.”

Van Dijk wilde liever niet te veel op de zaken vooruitlopen en start de voorbereiding op de wee komende oefenwedstrijden. Het nut van de duels? “Weer twee caps achter je naam, hopelijk. Ik ben er een lange tijd uit geweest, dus voor mij is het een mooie kans om weer twee wedstrijden te spelen. Fysiek gaat het heel goed, voel me goed. Ik hoop dat het zo blijft.”