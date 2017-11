‘Ik kon PSG op de slotdag van de transfermarkt verlaten voor Chelsea’

Thomas Meunier maakte vorig seizoen veel indruk als rechtsback van Paris Saint-Germain, maar dat weerhield de Franse topclub er niet van een nieuwe rechtervleugelverdediger aan te trekken. Dani Alves werd gecontracteerd en zijn komst leek het vertrek van de Belgische verdediger in te leiden. Meunier kon naar Chelsea, maar zag geen reden om Parijs achter zich te laten.

“Ik rekende wel de komst van een rechtsback, maar niet die van Dani”, laat de 26-jarige international weten in gesprek met Eleven Sports. “Ik wist niet wat ik er van moest denken. Zou ik op de bank belanden? Ik kon PSG op de slotdag van de transfermarkt verlaten voor Chelsea, maar dat wilde ik niet. Ik heb het hier goed naar mijn zin en wil niet weg. Ik wil aan het einde van het seizoen eerste keus zijn.”

Hoewel Dani Alves de eerste rechtsback is onder trainer Unai Emery, komt Meunier nog regelmatig aan spelen toe. In de Ligue 1 verscheen hij zes keer in de basis, tegenover zeven basisplaatsen voor zijn Braziliaanse concurrent. In de Champions League krijgt Dani Alves echter de voorkeur. “Voetballend gaa thet perfect, zowel bij de nationale ploeg als bij PSG. Ik heb geen last van blessures en ik speel bij een van de beste ploegen ter wereld”, aldus een trotse Meunier.