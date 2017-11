Vormdip Toornstra niet te verklaren: ‘Soms kan je geen oorzaken vinden’

Waar Jens Toornstra vorig seizoen bij Feyenoord een van de dragende spelers was in het kampioenselftal, is de middenvelder dit jaar behoorlijk uit vorm. Daarnaast weet Toornstra al lange tijd in uitwedstrijden het net niet te vinden. “Ik kan heel ingewikkeld gaan doen, maar het is onverklaarbaar”, zegt John de Wolf over de vormdip van Toornstra.

“Ik houd niet van theorieën, van ballen die hij nu mist zullen er in De Kuip wel ingaan. Daar geloof ik niet in. Ik kan er heel lang over praten en op zoek gaan naar oorzaken, maar soms zijn die er niet”, zegt De Wolf in gesprek met RTV Rijnmond over het feit dat Toornstra alleen in thuiswedstrijden tot scoren komt voor Feyenoord.

“Het is echt niet zo dat hij bij een kans in een uitduel al in zijn hoofd heeft zitten dat hij een bal niet binnen gaat schieten. Zo werkt dat niet”, vervolgt de oud-speler van de Rotterdammers over Toornstra. Trainer Giovanni van Bronckhorst sprak afgelopen week zijn steun uit richting Toornstra. “Hij is ook de hele week met hem aan de slag. Dat is het jammerlijke, dat wij dat niet zien. Als Gio dat zegt, dan geloof ik dat.”