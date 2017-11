‘Deel spelersgroep Groningen is Mahi spuugzat na opmerking richting Veldwijk’

Een deel van de selectie van FC Groningen is de houding van Mimoun Mahi 'spuugzat', zo meldt RTV Noord maandagmiddag. Volgens de regionale omroep zien zijn medespelers de aanvaller liefst zo snel mogelijk vertrekken. Mahi heeft zich onmogelijk gemaakt bij zijn teamgenoten door zijn uitbarstingen tijdens de wedstrijd tegen Willem II op 21 oktober, die hem ook op een schorsing van twee duels kwam te staan.

Dit incident zou voor de Groningen-spelers de spreekwoordelijke druppel zijn. Daarvoor speelde er ook al het een en ander rond Mahi, aldus RTV Noord. De omroep stelt dat de houding van Mahi dit seizoen anders is dan daarvoor. "In wedstrijden is meer dan eens te zien dat hij voor zichzelf speelt en het teambelang laat ondersneeuwen", zo klink het. Dit tot grote ergernis van zijn ploeggenoten, zo geeft een deel aan bij RTV Noord.

Het voorval waarom de aanvaller uiteindelijk geschorst werd, schoot spelers in het verkeerde keelgat. Lars Veldwijk kampt al enige tijd met privéproblemen en dit heeft Mahi gebruikt, zo meldt de omroep, om zijn ongenoegen te uiten over een situatie die zich vlak voor het einde van de wedstrijd afspeelde. Het incident heeft ervoor gezorgd dat de spelersgroep helemaal klaar is met de Marokkaans international.

Lars Veldwijk is 'keihard geraakt' en zijn ploeggenoten staan voor de volle honderd procent achter hem, zo claimt de regionale omroep. Directeur Hans Nijland sprak eerder tegen Voetbal International over een winterse transfer van Mahi: "Voor alle partijen is het het beste als het dan tot een transfer komt." Later ontkende Nijland deze uitspraken. "Gezien de door de spelers beschreven sfeer in de groep is een vertrek van Mahi onvermijdelijk", besluit RTV Noord.