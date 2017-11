Gewild talent stelt PSV voorlopig teleur: ‘Ooit wil ik wel hogerop’

Hassane Bandé staat volgens onder meer Het Laatste Nieuws in de belangstelling van PSV, Valencia, Sevilla en enkele clubs uit Duitsland, maar de negentienjarige aanvaller van KV Mechelen zegt in gesprek met Het Nieuwsblad dat hij gelukkig is in België. De Burkinees wil ooit wel een transfer maken, maar zit voorlopig goed bij de Geelroden.

Marcel Brands, technisch manager van de Eindhovenaren, zou afgelopen weekend op de tribune hebben gezeten om de linksbuiten, die ook wordt gelinkt aan Anderlecht, te bekijken. Het talent wil echter in elk geval het seizoen afmaken bij Mechelen. "Met een transfer zit ik helemaal niet in mijn hoofd. De interesse van die clubs is leuk en ooit wil ik wel hogerop, maar ik ben volledig gefocust op KV Mechelen. Ik kan hier spelen, groeien en hopelijk ook blijven scoren", aldus Bandé.

De aanvaller is bezig aan zijn eerste seizoen in België. Vóór zijn overstap naar Mechelen liep hij stage bij Anderlecht, dat ook geïnteresseerd is. "Iedereen kan zich vergissen", reageert Bandé. "Ze hadden al genoeg spelers, vandaar dat ze mij geen kans gaven", aldus de jongeling, die tot nu toe goed was voor acht doelpunten in de Pro League.

Mechelen-voorzitter Johan Timmermans liet eerder al weten dat hij begrijpt dat zijn club een gewilde speler in de gelederen heeft: "Toch denk ik niet dat Hassane ons deze winter al zal verlaten. Een concrete aanbieding hebben we nog niet ontvangen. Bovendien is die jongen graag bij ons en voelt hij dat hij zich hier verder kan ontplooien. Al weet je in het voetbal natuurlijk nooit. Als er een zot bod komt...", reageerde hij.