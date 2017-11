Pirlo stopt definitief en spreekt dank uit: ‘Voor altijd in mijn hart'

Andrea Pirlo heeft zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 38-jarige middenvelder speelt sinds 2015 voor New York City FC en heeft maandag voor die club zijn laatste wedstrijd als prof gespeeld. Op Twitter laat de 116-voudig international van Italië weten dat zijn voetbalcarrière 'ongelooflijk' was en dat hij het niet zover heeft kunnen schoppen zonder de steun van familie, teamgenoten en de fans.

"Mijn laatste wedstrijd in de MLS... Aangezien mijn tijd bij NYFC ten einde lijkt, wil ik nog wat dingen kwijt. Ik wil iedereen bedanken voor alle steun en vriendelijkheid die men in deze stad toont. Dank aan alle geweldige fans, de geweldige staf, mijn teamgenoten en iedereen die achter de schermen werkt. Niet alleen mijn avontuur in New York is ten einde, ook mijn avontuur als profvoetballer."

"Dat is waarom ik ook mijn dank wil uitspreken aan mijn familie en kinderen, die me altijd veel liefde gaven. Ook wil ik al mijn teamgenoten bedanken waarmee ik heb gespeeld. Ook wil ik alle mensen bedanken die hebben geholpen om mijn carrière zo ongelooflijk te maken. En tot slot wil ik alle fans van over de hele wereld bedanken die me altijd steunden. Jullie zijn voor altijd in mijn hart."