‘Technisch directeur verlaat Chelsea na tien jaar wegens spanningen’

Michael Emenalo is niet langer technisch directeur van Chelsea, zo melden verschillende Engelse media maandag. De sportbestuurder heeft besloten zijn tienjarig dienstverband bij the Blues niet voort te zetten. De Engelse pers stelt dat het vertrek van Emenalo een ‘overwinning’ is voor Antonio Conte, die ontevreden was over het transferbeleid van Chelsea afgelopen zomer.

Dat Emenalo na tien jaar heeft besloten zijn biezen te pakken, betekent slecht nieuws voor Roman Abramovich. De steenrijke eigenaar van de Londense club ziet in de Nigeriaan een van de weinige vertrouwelingen. Emenalo is in het verleden weleens gebotst met Conte, maar heeft zowel binnenskamers als naar buiten uit altijd zijn steun uitgesproken aan de Italiaan.

Chelsea heeft onder het bewind van Emenalo drie keer de landstitel verovert, maar ook een keer de FA Cup, de League Cup, de Europa League en de Champions League. Conte is de tiende manager waarmee de oud-voetballer moest samenwerken. Abramovich was afgelopen week op het trainingscomplex en Emenalo heeft waarschijnlijk toen de kwestie met de Rus besproken.

Er zou veel spanning hebben geheerst tussen Emenalo, Conte en directeur Marina Granovskaia, waarbij de twee laatstgenoemden niet meer met elkaar zouden spreken. Engelse media stellen dat Emenalo niet langer in dit krachtenveld wilde acteren. Eerst werkte Emenalo als assistent op Stamford Bridge en hij was sinds 2011 actief als technisch directeur.