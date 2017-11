Beugelsdijk: ‘Pik, je naait me waar ik bij sta, dan had het op internet gestaan’

Tom Beugelsdijk geniet van het leven als profvoetballer, maar realiseert zich terdege dat zijn arbeidsethos 'niets' voorstelt in vergelijking met die van andere hardwerkende mensen. De verdediger van ADO Den Haag sluit zich aan bij de woorden van Jens Toornstra, die eerder al opmerkte dat verpleegkundigen wat meer mogen verdienen en voetballers wat minder.

"Even serieus, wie ben ik nou helemaal? Zij werken op een andere manier veel harder. Ik ren me hier ook de pleuris. Maar wat zij doen is veel dankbaarder werk. Die verhoudingen kloppen niet", aldus Beugelsdijk in gesprek met NRC. De 27-jarige mandekker vertelt dat zijn moeder de belangrijkste persoon in zijn leven is. In 2014 vertrok Beugelsdijk naar FSV Frankfurt en toen drong hij erop aan dat zijn moeder minder ging werken en dat hij het verschil in salaris zou betalen.

"Het mooie is: vrijdag, zaterdag, zondag en maandag heeft ze nu vrij. (...) Mocht ik ooit nog een keer een klapper maken, dan kan ik zeggen: 'Mam, ga lekker met pensioen'", zegt Beugelsdijk, die de afgelopen drie competitiewedstrijden geschorst was. De verdediger zegt gelukkig te zijn met zijn huidige leven als profvoetballer, maar erkent dat de bekendheid niet altijd voordelen met zich meebrengt.

Beugelsdijk vertelt bijvoorbeeld dat mensen soms misbruik maken van zijn bereidwilligheid. Zo wilde vorig jaar een man met hem op de foto met een kartonnen bord met de tekst ‘daar moet een piemel in’ erop. "Dan denk ik: pik, je naait me waar ik bij sta. Hij was met een groep en wilde teruggaan met die foto. En had het de volgende dag op internet gestaan."