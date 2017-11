‘Natuurlijk is hij bloedirritant, maar dat is geen reden voor een gele kaart’

AZ ontving zaterdagavond Willem II (3-2) en de ontmoeting tussen de twee Eredivisionisten groeide uit tot de wedstrijd van Wout Weghorst. De spits van de Alkmaarders produceerde een assist en een goal, maar moest van scheidsrechter Kevin Blom vlak voor tijd met zijn tweede gele kaart inrukken. Kenneth Perez begrijpt weinig van de beslissing van Blom om Weghorst te bestraffen na een handsbal.

Trainer John van den Brom liet na afloop weten dat Blom tegen Weghorst heeft gezegd dat de arbiter ervoor zou zorgen dat de aanvaller zijn tweede geel zou krijgen. Perez vond de rode kaart in ieder geval overdreven: "Belachelijk dat hij een rode kaart kreeg", aldus de Deen bij FOX Sports. "Natuurlijk is hij bloedirritant en de meeste scheidsrechters willen hem waarschijnlijk al voor de wedstrijd rood geven, maar dat is nog geen reden om hem een tweede gele kaart te geven."

Perez betwijfelt of de aanvoerder van AZ een hoger niveau aankan: "Je ziet genoeg momenten dat zijn techniek hem in de steek laat. Maar hij heeft een belangrijke rol gekregen bij AZ. Zo zie je maar weer dat je geen A-talent hoeft te zijn. Je kunt ook gewoon een heel goede mentaliteit hebben. Ook dan kun je ver komen. Op veel momenten zie je dat hij beperkt is, maar ik vind dat hij zijn goede punten nu optimaal benut."