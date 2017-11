Maandag, 6 November 2017

Neymar moet Ronaldo gaan vervangen bij Real

Tony Pulis gelooft niet dat hij op de schopstoel zit. Ondanks de nederlaag van West Bromwich Albion tegen Huddersfield Town denkt de manager dat hij nog steeds op de steun van het bestuur kan rekenen. (Daily Star)

Peter Crouch kan een vertrek bij Stoke City vergeten. De spits heeft van trainer Mark Hughes te horen gekregen dat hij ‘voor geen enkele prijs te koop is’. (Daily Star)

Neymar moet over vier jaar de vervanger van Cristiano Ronaldo worden bij Real Madrid. Het contract van de Portugees loopt in 2021 af en dan zal de Koninklijke Neymar terug naar Spanje willen lokken. (Mundo Deportivo)

Liverpool heeft een stunt in gedachten. David Silva beschikt over een aflopend contract bij Manchester City en the Reds hopen de Spanjaard te kunnen verleiden tot een overstap. (Daily Express)

Aston Villa is niet bereid om mee te werken aan een uittocht. Scott Hogan, Henri Lansbury, Jack Grealish en James Bree worden allen in verband gebracht met een vertrek, maar the Villans willen niemand verkopen. (Birmingham Mail)