Wenger: ‘Alle PL-clubs falen hierin, er is geen wonderbaarlijke oplossing’

Arsène Wenger is van mening dat alle Premier League-clubs falen in het integreren van Engelse talenten in de hoofdmacht. De manager van Arsenal weet dat verschillende Engelse jeugdteams de afgelopen maanden internationale toernooien hebben gewonnen, maar stelt in gesprek met BT Sport dat, vanwege de hoge eisen in de hoogste Engelse divisie, talenten zelden de kans én de tijd krijgen zich te manifesteren.

"Er is gigantisch veel talent en dat kan je vooral aflezen aan de resultaten van die jonge gasten van de jeugdteams van Engeland op internationale toernooien. Zij winnen competities, dus het talent is er. Maar nu komen we aan bij de volgende stap: integratie. Ik denk dat vandaag de dag veel, heel veel clubs het goed doen als het gaat om het opleiden van de talenten."

"Maar we falen allemaal om ze te integreren in het eerste elftal", vervolgt de Fransman. "Niemand heeft een wonderbaarlijke oplossing, omdat de Premier League zoveel vraagt van spelers, dat het gat tussen de jeugd en de reserves aan de ene kant en de Premier League aan de andere kant zo groot is, dat alle managers op vrijdagavond zwetend gaan nadenken en uiteindelijk beslissen: laten we conservatief zijn, dan kijken we volgende week verder."