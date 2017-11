Mbappé kon in 2012 al naar Real: 'Daar kon hij achteraan de rij aansluiten’

Kylian Mbappé maakt indruk bij Paris Saint-Germain. De huurling van AS Monaco, die volgend jaar zomer definitief moet worden overgenomen voor een bedrag van 180 miljoen euro, stond afgelopen zomer ook in de belangstelling van onder meer Real Madrid en de oom van de achttienjarige aanvaller zegt in gesprek met L’Équipe dat zijn neef in een eerder stadium Real al had afgewezen.

Mbappé trainde in 2012 namelijk een week mee in de jeugdopleiding van de Koninklijke, maar Pierre Mbappé, die samen met zijn neef heel Europa doorreisde op zoek naar de juiste bestemming, stelt dat de Spaanse grootmacht bewust niet de volgende stap werd voor zijn neef: "Ik ben Kylian erg dankbaar. Ik had nooit gedacht dat mijn dertienjarige neef mij naar Real Madrid of Chelsea kon brengen, maar hij deed dat gewoon."

"Als ik vanuit een egoïstisch punt naar het verhaal kijk: ik had de grote eer om trainers als Carlo Ancelotti en Zinédine Zidane te ontmoeten. Maar als mijn neef naar Madrid ging, kon hij achteraan de rij aansluiten. De hele wereld vergeet dan wie je bent", aldus oom Pierre, die in gesprek met de Franse sportkrant benadrukt dat zijn neef om sportieve redenen heeft gekozen voor PSG.

"Ik lach om de mensen die zeggen dat hij PSG heeft gekozen voor het geld. Het is makkelijker om 'nee' te zeggen tegen Real Madrid als je je niet zorgen hoeft te maken over geld. Dat klopt inderdaad. En Kylian is nu opgegroeid in een omgeving waarin hij zich comfortabel voelde", besluit zijn oom. Mbappé is in veertien wedstrijden voor PSG tot dusverre gekomen tot zes goals en vijf assists.