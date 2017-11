Gerrard prijst speler van ‘wereldklasse’: ‘Genot voor het oog’

Liverpool won zaterdagmiddag met 1-4 van West Ham United en dat deden the Reds met Sadio Mané in de gelederen. De 25-jarige aanvaller is hersteld van een hamstringblessure en mocht van manager Jürgen Klopp weer aan de aftrap verschijnen. Mané stelde de Duitse oefenmeester niet teleur, want de Senegalees was onder meer betrokken bij de eerste twee doelpunten van Liverpool.

Steven Gerrard is onder de indruk van Mané: "Hij is geweldig. Het is echt fantastisch om hem te zien spelen. En ik zeg dat niet omdat ik bevooroordeeld ben", aldus de oud-middenvelder op de site van Liverpool. "Hij is het soort speler waar je veel geld voor over hebt om iedere week te zien spelen, want hij is een genot voor het oog. Hij is zo snel en zorgt er altijd voor dat er iets gebeurt."

"Voor iemand die zo snel is en op die snelheid doet wat hij doet… Om dan zo met de bal om te gaan en zulke finesse tentoon te spreiden bij de eerste goal, en trouwens ook bij de tweede assist… Hij is van wereldklasse", besluit de clublegende zijn relaas over Mané, die vorig jaar zomer voor bijna 42 miljoen euro door Liverpool is overgenomen van Southampton en tot medio 2021 vastligt op Anfield.