Zidane in de bres: ‘Jullie denken bij hem alleen maar aan negatieve zaken’

Real Madrid won zondagavond met 3-0 van Las Palmas, waardoor het gat met koploper Barcelona in LaLiga acht punten blijft. Cristiano Ronaldo wist wederom niet tot scoren te komen in het Santiago Bernabéu, maar trainer Zinédine Zidane wil zich niet meer focussen op de negatieve berichtgeving rond de sterspeler van de Koninklijke.

De Portugees staat na elf speelrondes in LaLiga op één doelpunt, een moyenne die zelden vertoont is bij Ronaldo. De Spaanse pers vraagt zich hardop af wat er met de aanvaller aan de hand is, maar Zidane is klaar met de kritiek: "Jullie denken altijd alleen maar aan negatieve zaken", reageert de Fransman op de vraag op een persconferentie over waarom Ronaldo niet juichte bij de derde goal van Isco.

"Ik kijk altijd naar de positieve kant. Cristiano gaf de assist en ik weet zeker dat hij daar erg tevreden over is. We weten allemaal dat hij gelukkiger is als hij scoort, dat doet hij dus wel in de Champions League. Als hij niet scoort, is hij nog altijd belangrijk voor het team. Hij maakt onder de streep altijd het verschil voor ons", zegt Zidane, geciteerd door onder meer Marca.