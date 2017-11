Mogelijke Oranje-debutant meldt zich af: ‘Er lagen mogelijkheden’

Jürgen Locadia heeft zich afgemeld voor de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Schotland en Roemenië, zo laat PSV maandag via de officiële kanalen weten. De spits van de Eindhovenaren heeft na overleg met KNVB-arts Edwin Goedhart besloten niet van de partij te zijn: "Een flinke teleurstelling, want er lagen mogelijkheden voor me", aldus de gedeeld topscorer van de Eredivisie.

"Ik voel me goed en er zijn ook wat anderen geblesseerd. Helaas ben ik dat nu ook", laat de aanvaller via de clubsite weten. Locadia liep vorige week al een enkelblessure op, maar was toch in staat om tegen FC Twente (4-3) in actie te komen. Tegen de Tukkers kreeg hij opnieuw een tik op het gewricht. "Ik ben vanochtend in Zeist geweest, maar dokter Goedhart heeft geconstateerd dat het niet verstandig is om deze wedstrijden te spelen."

Door de afzegging moet Locadia zijn Oranje-debuut uitstellen. De spits werkt bij PSV aan zijn herstel en hoopt tijdig fit te geraken voor het uitduel met PEC Zwolle. Naast Locadia heeft ook teamgenoot Steven Bergwijn al laten weten niet in actie te komen voor zijn land. De vleugelspeler kreeg tegen Twente last van zijn rechterknie en heeft zodoende afgezegd voor Jong Oranje.