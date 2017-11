Eupen verrast en stelt oud-speler van Real Madrid en Chelsea aan als trainer

Claude Makélélé is de nieuwe trainer van KAS Eupen, zo maakt de Belgische club via officiële kanalen bekend. De 71-voudig Frans international komt over van Swansea City, waar hij assistent-trainer was, en volgt de maandag ontslagen Jordi Condom op als trainer van Eupen. Makélélé heeft een contract voor tweeënhalf jaar getekend in België.

Het is op zijn zachtst gezegd nogal verrassend dat de oud-middenvelder van onder meer Real Madrid, Chelsea en Paris Saint-Germain aan de slag gaat bij de hekkensluiter van de Belgische Pro League. Makélélé was pas sinds januari werkzaam bij Swansea City, waar hij nog een contract had tot medio 2020. De Fransman was door Paul Clément gevraagd om assistent te worden, nadat hij al een tijdje zonder werk zat.

Waar de spelerscarrière van Makélélé bijzonder succesvol was, is zijn loopbaan als trainer nog niet zo imposant. De oud-middenvelder werkte lange tijd als assistent-trainer bij Paris Saint-Germain en stond vervolgens bij SC Bastia korte tijd op eigen benen. Na slechts dertien wedstrijden kreeg hij al zijn congé op Corsica, waarna hij nog een halfjaar als directeur spelersbeleid werkte bij AS Monaco. Nu moet Makélélé KAS Eupen dus weer omhoog gidsen. De ploeg staat na veertien wedstrijden onderaan in de Belgische competitie, met tien punten.