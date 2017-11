Dramatische seizoenstart West Ham United wordt Bilic fataal

De wegen van West Ham United en Slaven Bilic scheiden per direct, zo maken de Londenaren maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. The Hammers bungelen ondanks forse investeringen afgelopen zomer na elf wedstrijden in de Premier League in de degradatiezone en de 1-4 nederlaag die zaterdag werd geleden op bezoek bij Liverpool is de Kroatische manager nu fataal geworden.

West Ham trok enkele maanden geleden de portemonnee voor aanwinsten als Marko Arnautovic, Javier Hernández en de van Manchester City gehuurde Joe Hart. Deze versterkingen konden echter niet voorkomen dat er slechts twee van de eerste elf wedstrijden werden gewonnen. In de afgelopen weken werd er verloren van onder meer Brighton & Hove Albion en Tottenham Hotspur, terwijl er gelijk werd gespeeld tegen Crystal Palace en Burnley.

Voor Bilic komt er zo na ruim twee jaar een einde aan zijn periode in Londen. De trainer, die eerder actief was bij Hajduk Split, de Kroatische nationale ploeg, Lokomotiv Moskou en Besiktas eindigde in zijn eerste seizoen in Engeland nog op een knappe zevende plaats. Vorig seizoen werd teleurstellend afgesloten met een elfde positie en momenteel bezet West Ham de achttiende plek in de Premier League. David Moyes is volgens de Engelse media de belangrijkste kandidaat om Bilic op te volgen.