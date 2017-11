Juventus gaat poging wagen met bod van 175 miljoen

Antonio Conte is niet bezig met een overstap naar AC Milan. De Italiaan wil zich helemaal concentreren op Chelsea en ontkent bezig te zijn met een vertrek. (Sky Italia)

(The Sun)

Marouane Fellaini eist bijna 2,4 miljoen euro van zijn voormalige sponsor New Balance. De Belg claimt dat de ‘slechte kwaliteit’ voetbalschoenen van het merk voor ‘aanzienlijke schade’ aan zijn voeten hebben gezorgd. (The Sun)

Juventus wil ook een poging doen om de Braziliaan over te nemen van Liverpool en heeft een bod van 175 miljoen euro in gedachten.

Costel Pantimilon kan op zoek naar een nieuwe werkgever. De doelman heeft van Watford te horen gekregen dat hij de club in januari mag verlaten. (Daily Mirror)

Matt Clarke speelt binnenkort mogelijk in de Premier League. De verdediger van Portsmouth wordt namelijk begeerd door Watford en Brighton & Hove Albion. (Daily Mirror)