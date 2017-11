Mourinho en Conte schudden geen handen: ‘Ik ga hem niet achterna rennen’

Chelsea won dankzij een doelpunt van Álvaro Morata met 1-0 van Manchester United. Na het laatste fluitsignaal besloot Antonio Conte, manager van the Blues, op het veld een feestje met zijn spelers te bouwen. Daardoor gaf hij José Mourinho geen hand na het treffen en dat zorgde voor de nodige opschudding.

“Wil je dat ik hem achterna ga op het veld om hem een hand te geven? Ik stond aan de zijkant en heb de handen geschud van de mensen die daar wel stonden”, reageert Mourinho tijdens de persconferentie op een vraag over het voorval. “Een van hen was de broer van Conte, zijn assistent. Ik gaf hem een hand en heb daarmee aan mijn plicht voldaan. Ik ga hem niet achterna rennen over het veld om hem een hand te geven.”

Door de nederlaag is de achterstand van Manchester United op stadgenoot en koploper Manchester City reeds opgelopen tot acht punten. “We maken ons zorgen, maar er zijn achttien clubs die zich erger zorgen moeten maken dan wij. Op dit moment staan we namelijk tweede”, stelt de Portugese manager. “Er moet nog veel gespeeld worden, dus een gat van acht punten kan in de Premier League nog wel gedicht worden.”