‘Ik word niet snel boos, maar ik vond het geen goede wissel’

Ajax ging zondagmiddag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht en Lasse Schöne haalde het einde van het duel in de Johan Cruijf ArenA niet. Marcel Keizer haalde de Deen na ruim een uur spelen naar de kant voor Frenkie de Jong en dat leidde tot duidelijke onvrede bij de middenvelder zelf.

“Ik word niet snel boos, maar ik was niet blij, nee. Dat klopt. Ik vond het geen goede wissel”, reageerde Schöne na het duel voor de camera’s van Voetbal Inside. “Het is gemakkelijk om als het slecht gaat, als je verliest, iets te zeggen, maar als ik iets wil zeggen, doe ik dat tegen de trainer.”

Keizer gooide zijn opstelling met basisplaatsen voor Siem de Jong en Kasper Dolberg aardig overhoop en Schöne was ook verbaasd door de vele wisselingen. Hij weigerde echter om er in het openbaar commentaar op te leveren: “Als je het leuk vindt om gewisseld te worden, is het ook niet goed. Maar het bespreken van de wissels doe ik liever intern.”

Ajax begon ondanks de ingrepen van de trainer weifelend aan het duel met de Domstedelingen en incasseerde na zes minuten spelen al de openingstreffer van Zakaria Labyad: “Onze start was niet best, we werden totaal overrompeld. Iedere blinde lange bal van Utrecht was een kans, ze scoren er ook gelijk uit. Dan loop je achter de feiten aan. Als de scheidsrechter fluit, moet je klaarstaan, niet pas vijf minuten later.”