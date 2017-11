Fekir heeft geen spijt van provocaties: ‘Ik had er geen bijbedoeling mee'

Nabil Fekir zorgde zondagavond voor de laatste treffer in de door Olympique Lyon gewonnen derby tegen Saint-Étienne (0-5). De aanvaller vierde zijn twee doelpunt van de avond door zijn shirt uit te trekken en provocerend voor de fanatieke aanhang van Saint-Étienne te gaan staan. De fans van les Verts besloten daarop het veld te bestormen, maar Fekir heeft geen spijt van zijn actie.

“Natuurlijk kan dat een gebaar zijn dat de fans niet leuk vinden. Ik had er echter geen bijbedoeling mee om mijn doelpunt zo te vieren”, zegt Fekir in gesprek met Canal+. “Misschien was het niet verstandig, het was een beetje pikant. Deze reactie van de fans was alleen niet nodig. Of ik me wil verontschuldigen? Nee, want ik heb er geen spijt van.”

“Hij vierde zijn doelpunt op een manier die niet goed is”, is Lyon-trainer Bruno Génésio een stuk kritischer. “Hij bedoelde het denk ik niet verkeerd, want hij heeft respect voor iedereen. Maar dit keer heeft hij het feest een beetje verpest.” Memphis Depay en Kenny Tete speelden met een doelpunt en een assist een grote rol in de tumultueuze derby.