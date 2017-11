Gullit wil alleen door als Advocaat blijft: ‘Zoals het was, vond ik het prima'

In het spoor van Dick Advocaat arriveerde Ruud Gullit in mei als assistent-bondscoach bij Oranje. Het lijkt er nu op dat de KNVB op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach en de oud-international zal in dat geval niet aanblijven als assistent, zo vertelt hij bij Rondo. “Dat is gevoelsmatig”, stelt Gullit.

“Als de KNVB zou besluiten door te willen gaan met Advocaat, zou ik dat geweldig vinden”, zegt de huidige assistent-bondscoach. “Zoals het nu was, vond ik het prima. Ik heb prettig gewerkt met Dick. Hij heeft veel ervaring en bondscoach zijn is toch heel wat anders dan clubtrainer. Ik heb bewondering voor de manier waarop Dick dat doet.”

Gullit is geen voorstander van een buitenlandse bondscoach voor Oranje. “Wij weten best wel hoe het moet en ook hoe we een team moeten vormen. Daar ben ik van overtuigd”, stelt de oud-international. “We hebben ons op de valreep niet gekwalificeerd voor het WK, maar zaten wel in een reeks dat we het gevoel kregen dat we weer kunnen winnen met Oranje. Zelfs als we niet goed speelden.”